L’inflazione sale, i rimborsi per gli eurodeputati pure: la casta di Bruxelles è sempre più avida (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bruxelles, 17 dic – Al parlamento europeo si lavora alacremente per le future generazioni del continente: si propone di abolire il «Buon Natale» per rispetto dell’inclusione e si vietano i tatuaggi a colori. È così che si fa la storia. A fronte di queste fatiche d’Ercole, sembra doveroso ricompensare adeguatamente gli eurodeputati. Detto fatto: dal primo gennaio gli scaldasedie di Bruxelles potranno godere di un aumento dei loro rimborsi. Il motivo? È salita L’inflazione, ergo devono salire anche le indennità per i membri della casta. Austeri con i soldi degli altri (cioè i nostri) Questa notizia ci dice due cose: 1) la cara vecchia scala mobile ancora esiste; 2) peccato esista solo per i privilegiati della casta brussellese. Hanno imposto austerità per impedire ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 dicembre 2021), 17 dic – Al parlamento europeo si lavora alacremente per le future generazioni del continente: si propone di abolire il «Buon Natale» per rispetto dell’inclusione e si vietano i tatuaggi a colori. È così che si fa la storia. A fronte di queste fatiche d’Ercole, sembra doveroso ricompensare adeguatamente gli. Detto fatto: dal primo gennaio gli scaldasedie dipotranno godere di un aumento dei loro. Il motivo? È salita, ergo devono salire anche le indennità per i membri della. Austeri con i soldi degli altri (cioè i nostri) Questa notizia ci dice due cose: 1) la cara vecchia scala mobile ancora esiste; 2) peccato esista solo per i privilegiati dellabrussellese. Hanno imposto austerità per impedire ...

