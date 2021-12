L'incubo dei teenager ostaggio di Omicron: non possono fare la terza dose e il green pass rischia di essere accorciato. Sarebbero tagliati ... (Di venerdì 17 dicembre 2021) La lotta che da quasi due anni portiamo avanti nei confronti della Pandemia non ammette errori, ritardi e distrazioni. In questo momento esiste un 'buco' nel muro di protezione che stiamo cercando di ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) La lotta che da quasi due anni portiamo avanti nei confronti della Pandemia non ammette errori, ritardi e distrazioni. In questo momento esiste un 'buco' nel muro di protezione che stiamo cercando di ...

Advertising

stanzaselvaggia : “Ho fatto 4 ore di fila”. “Per una maestra che è stata 2 ore in classe siamo in un incubo”, “Sono al quinto tampone… - spaccamilcollo : le sale d'attesa dei medici dei paesini sono il mio peggior incubo... con tutti sti vecchi che parlano dei loro nip… - davidedesario : RT @leggoit: L'incubo dei teenager ostaggio di Omicron: non possono fare la terza dose e il green pass rischia di essere accorciato. https… - leggoit : L'incubo dei teenager ostaggio di Omicron: non possono fare la terza dose e il green pass rischia di essere accorci… - MarcoBeltrami79 : “Ma non sei cresciuto?”: Insigne rivive l’incubo dei pregiudizi sull’altezza #insigne #napoli -