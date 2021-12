L’incredibile storia delle scuole in Usa che oggi rimarranno chiuse per delle minacce non verificate su TikTok (Di venerdì 17 dicembre 2021) Diverse scuole degli Stati Uniti oggi sono rimaste chiuse causa TikTok durante la giornata di oggi, venerdì 17 dicembre. Il motivo? Secondo quanto riportato dai media locali, sembrerebbe che siano arrivate delle segnalazioni di minacce su TikTok nei distretti della California, del Texas, del Minnesota e del Missouri. È questa la ragione per cui sono stati presi dei provvedimenti temporanei come l’annullamento delle lezioni in data odierna; l’indicazione di una maggiore presenza della polizia o l’invio di un’e-mail ai genitori degli studenti coinvolti per comunicare che si sta indagando sulle accuse. LEGGI ANCHE > Contenuti sensibili e adolescenti, gli ultimi provvedimenti di TikTok ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Diversedegli Stati Unitisono rimastecausadurante la giornata di, venerdì 17 dicembre. Il motivo? Secondo quanto riportato dai media locali, sembrerebbe che siano arrivatesegnalazioni disunei distretti della California, del Texas, del Minnesota e del Missouri. È questa la ragione per cui sono stati presi dei provvedimenti temporanei come l’annullamentolezioni in data odierna; l’indicazione di una maggiore presenza della polizia o l’invio di un’e-mail ai genitori degli studenti coinvolti per comunicare che si sta indagando sulle accuse. LEGGI ANCHE > Contenuti sensibili e adolescenti, gli ultimi provvedimenti di...

