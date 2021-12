Libri, il nuovo romanzo di Michel Houellebecq si intitola: ‘Annientare’ (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il nuovo romanzo dello scrittore Michel Houellebecq sarà l’evento letterario dell’inverno 2022, e non solo in Francia. Dopo aver annunciato all’inizio dello scorso novembre l’uscita del libro il 7 gennaio e il solo numero di pagine (736), la casa editrice parigina Flammarion ha anticipato oggi – venerdì 17 dicembre – il titolo del suo ottavo lavoro: “Anéantir”, che nell’edizione italiana pubblicata in contemporanea da La nave di Teseo sarà “Annientare”. Contemporaneamente è stata svelata anche la copertina; nell’edizione francese è semplicemente bianca con il solo titolo del romanzo, mentre nell’edizione italiana è colorata – con sfumature che vanno dall’arancione al viola – e con il disegno di una donna vista di spalle. La presenza femminile sulla copertina è illustrata da Elisabetta Sgarbi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildello scrittoresarà l’evento letterario dell’inverno 2022, e non solo in Francia. Dopo aver annunciato all’inizio dello scorso novembre l’uscita del libro il 7 gennaio e il solo numero di pagine (736), la casa editrice parigina Flammarion ha anticipato oggi – venerdì 17 dicembre – il titolo del suo ottavo lavoro: “Anéantir”, che nell’edizione italiana pubblicata in contemporanea da La nave di Teseo sarà “Annientare”. Contemporaneamente è stata svelata anche la copertina; nell’edizione francese è semplicemente bianca con il solo titolo del, mentre nell’edizione italiana è colorata – con sfumature che vanno dall’arancione al viola – e con il disegno di una donna vista di spalle. La presenza femminile sulla copertina è illustrata da Elisabetta Sgarbi, ...

