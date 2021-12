Libia e Sahel | l’asse Roma-Parigi reggerà? Parla Roy

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Niente di serio”. Chi conosce lacommenta così, con un sorriso, l’ennesimo appuntamento elettorale dettato all’estero e sfumato al fischiare dei proiettili. Olivier Roy, islamologo e noto sociologo francese, è convinto che lo stallo armato a pochi chilometri dalle coste italiane è destinato a durare. Vale anche per il, la regione a Sud che vede i francesi far le valigie dal Mali proprio mentre i mercenari russi della Wagner bussano alla porta. Roy, le elezioni libiche sono sempre state un’illusione? Inutile girarci intorno: laè il campo di battaglia di una guerra per procura combattuta da potenze straniere. Egiziani, emiratini, russi, turchi hanno interessi diversi e divergenti. Ne consegue che nessuno vuole davvero un accordo politico per un governo di transizione o coalizione. Come se ne esce? La verità è che le ...

...maliano e i contractor russi del Wagner Group serve per garantire sicurezza nel Paese del, ed ... Siria,, Repubblica Centrafricana, ora Mali, ma anche Venezuela, Ciad, Madagascar, Mozambico, ...Perché insono Russia e Turchia a dare le carte, non l'Italia. Bene fa dunque Di Maio a ... La Russia è un problema anche in. L'operazione a guida francese Barkhane abbandona dopo nove anni ...L’accordo tra il governo di transizione maliano e i contractor russi del Wagner Group serve per garantire sicurezza nel Paese del Sahel, ed è visto dagli Stati Uniti e dall’Unione europea come uno dei ...Stretto riserbo sul nome e ruolo. E’ in corso, con il supporto di Inherent Resolve, un’operazione che punta al cuore dei jihadisti pro-ISIS nel paese.