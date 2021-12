Liberate i Diavoli: Non-proiezione evento per i 50 anni del capolavoro di Ken Russell il 20 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lunedì 20 dicembre 2021 dalle 21.00 alla Casa del Cinema , evento presentato dall'associazione Red Shoes. Red Shoes presenta un evento senza precedenti: Liberate I Diavoli! ovvero la non-proiezione del capolavoro di Ken Russell a 50 anni dalla sua prima uscita. 50 anni di un capolavoro e troppi anni senza poterlo vedere nelle sale per un surreale divieto di Warner Bros. "Un crimine contro il cinema", aveva urlato Mark Kermode. Liberate I Diavoli! è una serata per omaggiare I Diavoli indagando (e denunciando) il non-senso di queste scelte censorie. Alla Casa del Cinema di Roma si alterneranno proiezioni e interventi, live e in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lunedì 202021 dalle 21.00 alla Casa del Cinema ,presentato dall'associazione Red Shoes. Red Shoes presenta unsenza precedenti:! ovvero la non-deldi Kena 50dalla sua prima uscita. 50di une troppisenza poterlo vedere nelle sale per un surreale divieto di Warner Bros. "Un crimine contro il cinema", aveva urlato Mark Kermode.! è una serata per omaggiare Iindagando (e denunciando) il non-senso di queste scelte censorie. Alla Casa del Cinema di Roma si alterneranno proiezioni e interventi, live e in ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Liberate i Diavoli: Non-proiezione evento per i 50 anni del capolavoro di Ken Russell il 20 dicembre… - ValentinaDAmic4 : Liberate i Diavoli: Non-proiezione evento per i 50 anni del capolavoro di Ken Russell il 20 dicembre -… - NicoAsh71 : lunedì 20 dicembre LIBERATE I DIAVOLI !!!!! 50 anni senza potere vedere il capolavoro di Ken Russell THE DEVILS… -

Ultime Notizie dalla rete : Liberate Diavoli Liberate i Diavoli: Non - proiezione evento per i 50 anni del capolavoro di Ken Russell il 20 dicembre Red Shoes presenta un evento senza precedenti: LIBERATE I DIAVOLI! ovvero la non - proiezione del capolavoro di Ken Russell a 50 anni dalla sua prima uscita. 50 anni di un capolavoro e troppi anni senza poterlo vedere nelle sale per un surreale ...

Liberate 'I Diavoli' alla Casa del Cinema Red Shoes presenta Liberate I diavoli! ovvero la non - proiezione del capolavoro di Ken Russel a 50 anni dalla sua prima uscita. 50 anni senza poterlo vedere nelle sale per un surreale divieto di Warner Bros. "Un ...

Liberate 'I Diavoli' alla Casa del Cinema Cinecittà News Liberate i Diavoli: Non-proiezione evento per i 50 anni del capolavoro di Ken Russell il 20 dicembre Lunedì 20 dicembre 2021 dalle 21.00 alla Casa del Cinema Liberate i Diavoli: Non-proiezione evento per i 50 anni del capolavoro di Ken Russell il 20 dicembre, evento presentato dall'associazione Red S ...

Liberate 'I Diavoli' alla Casa del Cinema Red Shoes presenta Liberate I diavoli! ovvero la non-proiezione del capolavoro di Ken Russel a 50 anni dalla sua prima uscita. 50 anni senza poterlo vedere nelle sale per un surreale divieto di Warner ...

Red Shoes presenta un evento senza precedenti:! ovvero la non - proiezione del capolavoro di Ken Russell a 50 anni dalla sua prima uscita. 50 anni di un capolavoro e troppi anni senza poterlo vedere nelle sale per un surreale ...Red Shoes presenta! ovvero la non - proiezione del capolavoro di Ken Russel a 50 anni dalla sua prima uscita. 50 anni senza poterlo vedere nelle sale per un surreale divieto di Warner Bros. "Un ...Lunedì 20 dicembre 2021 dalle 21.00 alla Casa del Cinema Liberate i Diavoli: Non-proiezione evento per i 50 anni del capolavoro di Ken Russell il 20 dicembre, evento presentato dall'associazione Red S ...Red Shoes presenta Liberate I diavoli! ovvero la non-proiezione del capolavoro di Ken Russel a 50 anni dalla sua prima uscita. 50 anni senza poterlo vedere nelle sale per un surreale divieto di Warner ...