LG ti offre un fantastico giardino da coltivare tutto l’anno dentro il tuo appartamento | non ci potrai credere

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Si chiama Tiiun, è una serra perfiori e ortaggi indoor. Un’iniziativa tutta Smart,controllare il tuo raccolto dal cellulare. Tiiun, l’orto Smart! La nuova invenzione di LG – Computermagazine.itUna nuova scoperta per quanto riguarda gli articoli Smart Home, ha fatto parlare tanto di se nelle ultime ore. Questa volta, però, non parliamo di illuminazione connessa oppure di un dispositivo come Alexa. Parliamo di Tiiun, un prodotto di LG. La presentazione di Tiiun si terrà al CES 2022 di Las Vegas. Si tratta di un piccoloda tenere comodamente nella propria abitazione. Una serra casalinga che sfrutta sistemi di giardinaggio e di erogazione intelligente, senza necessità di posizionare le colture all’aria aperta o di intervenire con il dosaggi dell’acqua e tutte le altre attenzioni che, chi coltiva, sa di dover ...

Advertising

sonomaurizio : #uomodivarieetà Fantastico. Finalmente Mediaset ci offre un vero spettacolo. Complimenti anche ad #Annalisa #Uà #claudiobaglioni -

Ultime Notizie dalla rete : offre fantastico

Computer Magazine

Dontplaywithkittyanche due opzioni di gioco: una modalità Player - versus - Environment (PvE)... In questo mondo, i giocatori che possiedono NFT Kreatty/kitty possono ottenere ...In questo momento stiamo bene, e la cosa mila possibilità di affrontare le partite sempre in ... Sarebberaggiungere prima di nuovo l'Europa, poi ancora la Champions, ma del resto non ...Lo chef Giorgio Locatelli: "A Londra temiamo un nuovo lockdown. Non sappiamo quanto riusciremo a stare ancora aperti" ...