LG annuncia la gamma 2022 di monitor OLED. 32 e 27 pollici, pensati per professionisti e creativi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Risoluzione 4K, supporto all'HDR 400 e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e Adobe RGB le caratteristiche principali. Saranno immessi sul mercato a partire dal mese prossimo, ma non c'è ancora nessuna informazione sul prezzo...

