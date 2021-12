Letizia di Spagna, la foto di Natale è una delusione. Ma le figlie sono bellissime (Di venerdì 17 dicembre 2021) Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno condiviso la cartolina di Natale. Quest’anno hanno scelto un ritratto di famiglia con le figlie Leonor e Sofia in primo piano, che però manca di calore e per certi aspetti è deludente. Letizia di Spagna, il biglietto di auguri delude Letizia di Spagna ha voluto trasmettere sicuramente un messaggio di normalità con questa foto di famiglia scelta per gli auguri di Natale, ma il ritratto troppo posato, i look dimessi con colori poco sgargianti, i sorrisi formali rendono l’insieme freddo, come se si trattasse di uno scatto per una rivista patinata che parla di famiglia dal sangue blu. In poche parole, la Reina avrebbe potuto fare di meglio, soprattutto in considerazione del suo ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 dicembre 2021)die suo marito Felipe hanno condiviso la cartolina di. Quest’anno hanno scelto un ritratto di famiglia con leLeonor e Sofia in primo piano, che però manca di calore e per certi aspetti è deludente.di, il biglietto di auguri deludediha voluto trasmettere sicuramente un messaggio di normalità con questadi famiglia scelta per gli auguri di, ma il ritratto troppo posato, i look dimessi con colori poco sgargianti, i sorrisi formali rendono l’insieme freddo, come se si trattasse di uno scatto per una rivista patinata che parla di famiglia dal sangue blu. In poche parole, la Reina avrebbe potuto fare di meglio, soprattutto in considerazione del suo ...

