Letizia di Spagna incanta con un completo illuminato da paillettes (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'altezza reale ha presenziato al gala annuale per il Comitato Olimpico Spagnolo e ha sfoggiato un tailleur firmato Nina Ricci del valore di 2.700 euro: blazer senza maniche, gonna a tubino e décolleté con tacco a spillo. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'altezza reale ha presenziato al gala annuale per il Comitato Olimpico Spagnolo e ha sfoggiato un tailleur firmato Nina Ricci del valore di 2.700 euro: blazer senza maniche, gonna a tubino e décolleté con tacco a spillo. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

FilippoCarmigna : Letizia Ortiz e Felipe di Spagna con le figlie Leonor e Sofia: sugli auguri di Natale… ci mettono la firma - monarchico : Il #re #Felipe e la #regina #Letizia di #Spagna partecipano al 16° #galà del #Comitato #olimpico #spagnolo #sport… - VanityFairIt : La foto inedita, scattata nei giardini della Zarzuela, per inviare gli auguri di fine anno e buone Feste - infoitcultura : Letizia di Spagna brilla con pailletes da 2.700 euro e mostra i muscoli - LaVitaDiUoz : Trovo questa donna sgradevole Letizia di Spagna brilla in pailletes e zaffiri col look da 2.700 euro – DiLei -