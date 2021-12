Letizia di Spagna incanta con un completo illuminato da paillettes

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Al gala annuale dedicato al Comitato Olimpico Spagnolo, la regina diOrtiz, hato tutti con unluccicante firmato Nina Ricci. Maestra di stile e di fascino, l’altezza reale è anche un esempio di come un capo possa essere portato in più occasioni, senza perdere eleganza. Infatti, non è la prima volta che ha indossato questo outfit, già sfoggiato nel 2015. Vi raccomandiamo...diconquista con un tailleur (strepitoso) di Carolina Herrera All’evento, per omaggiare gli atleti spagnoli insieme a suo marito Felipe, il look didiha letteralmente brillato sul palco: un tailleur blu navy,da migliaia di ...

Da Meryl Streep adia Kristin Scott Thomas, sembrerebbe che il ' grigio ' stia attuando una vera e propria rivoluzione nel mondo del fashion . Le celebrità si lasciano ispirare dal ......Ortiz. Sono ritratti con un look casual e un'aria felice e rilassata, proprio per trasmettere una nota di serenità agli spagnoli. Leggi Anche Leonor e Sofia diboscaiole per un giorno ...Per l’acconciatura Letizia Ortiz ha scelto di tenere i capelli raccolti in ... Un vero esempio di stile e eleganza, che in ogni occasione pubblica non si smentisce mai. La regina di Spagna ci ha ...Aria rilassata e grandi sorrisi per l'immagine natalizia di Re Felipe e della Regina Letizia. Che quest'anno affiancano nell'immagine le Principesse Leonor e Sofia ...