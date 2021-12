L'Ema ha autorizzato Xevudy e Kineret, due nuovi farmaci contro Covid-19 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si tratta, nel primo caso, di anticorpo monoclonale prodotto da GSK e nel secondo di un antinfiammatorio utilizzato, fra l'altro, per l'artride reumatoide Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si tratta, nel primo caso, di anticorpo monoclonale prodotto da GSK e nel secondo di un antinfiammatorio utilizzato, fra l'altro, per l'artride reumatoide

Advertising

elizabethmaci : Ed il 15.12 Ema ha autorizzato la seconda dose di JJ, nonché come booster. È tutto bellissimo se non ci fosse di me… - Dome689 : RT @Open_gol: L'Ue non ne ha ancora autorizzato il commercio, ma il farmaco potrebbe essere utilizzato in contesti di emergenza https://t.c… - cash_2R : @NataStanca91 @SiculaMente_ @PaulDeFraia @giuliogaia Come si fanno? Certo, google ti da una mano. Dopo 5 anni vengo… - NeiTuoiSogni918 : @bluewizardofs @692Troll @noitre32 Sto aspettando l'articolo sull'ivermectina approvata - enzoro53 : RT @ilgiornale: L'Ema ha autorizzato l'uso di un anticorpo monoclonale ed un antinfiammatorio per trattare casi diversi di Covid-19: ecco c… -