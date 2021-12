Legge di bilancio, il Patent Box sale al 110%: ecco l'emendamento del Governo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente Legge. Leggi su innovationpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #16dicembre: legge di bilancio, aumenti dell'11,9% per i… - fattoquotidiano : Spagna, accordo sulla legge di bilancio sbloccato grazie all’accordo sulle lingue coufficiali nelle piattaforme str… - Mov5Stelle : Fra gli emendamenti segnalati dal @Mov5Stelle alla legge di Bilancio, a firma @CatalfoNunzia, c'è anche quello per… - zazoomblog : Legge di Bilancio Bianchi annuncia: 180 milioni di euro per la scuola di cui 100 milioni per rinnovo contratti Covi… - orizzontescuola : Legge di Bilancio, Bianchi annuncia: 180 milioni di euro per la scuola di cui 100 milioni per rinnovo contratti Cov… -