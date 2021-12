Legacies Josie muore Kaylee Bryant lascia la serie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Kaylee Bryant dice addio a Legacies: il suo personaggio Josie Saltzman esce di scena a metà della stagione 4. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 17 dicembre 2021)dice addio a: il suo personaggioSaltzman esce di scena a metà della stagione 4. Tvserial.it.

Ultime Notizie dalla rete : Legacies Josie Kaylee Bryant lascia Legacies, struggente addio ad una delle gemelle Saltzman L'episodio di Legacies andato in onda qualche ora fa, intitolato I Can't Be the One to Stop You , ... perché il mondo è semplicemente un posto migliore con Josie Saltzman al suo interno'. Anche l'...

Legacies 4: Torna Claire Holt nei panni di Rebekah Mikaelson! Intanto, nello stesso episodio, Josie e Lizzie ( Kaylee Bryant e Jenny Boyd ) cercano di restare ... Leggi anche Legacies: Su Infinity+ il teen drama soprannaturale per i nostalgici di The Vampire ...

Legacies Josie muore Kaylee Bryant lascia la serie TVSerial.it Legacies perde uno dei suoi protagonisti più amati nella stagione 4 È stato un arrivederci doloroso quello che, la scorsa notte, Legacies ha dato ai suoi fan, almeno negli Stati Uniti, in occasione del finale di metà stagione del quarto ciclo di episodi. I Can't Be th ...

Legacies 4×10: promo dall’episodio Il canale americano The CW ha diffuso il promo di Legacies 4x10, il decimo episodio dell'annunciata quarta stagione della serie tv Legacies.

