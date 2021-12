L'Economist ci premia, ma gli applausi a Draghi sono fischi ai politici (Di venerdì 17 dicembre 2021) La notizia: l’Economist incorona l’Italia di Mario Draghi come paese dell’anno. La reazione dominante? Evviva evviva, quanto siamo bravi, quanto siamo fichi! La foga autoassolutoria della politica italiana non smette mai di meravigliare. E però qualcuno dovrà pur tradurre il significato profondo del messaggio che ci ha voluto mandare il settimanale inglese. Dire che l’Italia di Mario Draghi sia migliorata più di altri competitor internazionali, dire che finalmente l’Italia ha un governo degno di questo, è un evidente atto di accusa nei confronti di una politica, quella italiana, che da troppi anni non riesce a non andare oltre alle ridicole risse da bulli di periferia. Eh sì, dire che l’Italia ha bisogno di Mario Draghi significa dire in modo fintamente garbato che la politica italiana è stata incapace di esprimere ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) La notizia: l’incorona l’Italia di Mariocome paese dell’anno. La reazione dominante? Evviva evviva, quanto siamo bravi, quanto siamo fichi! La foga autoassolutoria della politica italiana non smette mai di meravigliare. E però qualcuno dovrà pur tradurre il significato profondo del messaggio che ci ha voluto mandare il settimanale inglese. Dire che l’Italia di Mariosia migliorata più di altri competitor internazionali, dire che finalmente l’Italia ha un governo degno di questo, è un evidente atto di accusa nei confronti di una politica, quella italiana, che da troppi anni non riesce a non andare oltre alle ridicole risse da bulli di periferia. Eh sì, dire che l’Italia ha bisogno di Mariosignifica dire in modo fintamente garbato che la politica italiana è stata incapace di esprimere ...

