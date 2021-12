LEC 2022 | SK Gaming annuncia il nuovo roster tra conferme e volti nuovi

Leggi su esports247

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo il nono posto conquistato nella LEC Summer Split 2021, l’organizzazione di esports SKsta cercando di ristrutturarsi per essere ancora più competitiva in vista della prossima stagione. Proprio nelle scorse ore è stato svelato ildel team di League of Legends. I fan hanno potuto subito apprezzare il ritorno in squadra del top-laner Jenax e dell’AD carry Jezu, con l’ex jungler Treatz che riprenderà la sua posizione di supporto. Nelfigura anche il famoso jungler tedesco Gilius, che tornerà quindi in scena con SK, mentre l’ex mid-laner di Misfits Premier, Sertuss, farà il suo debutto nella LEC proprio con questo team. A new kind of superhero team is coming to life… Welcome to the SKCU.#RUNSKG #SKWIN #LEC pic.twitter.com/SfCeRgMjKU — SK...