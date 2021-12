Le motivazioni della condanna di Mimmo Lucano: colpevole perché gli altri delinquevano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una condanna a 13 anni, quasi raddoppiata rispetto alle richieste della Procura di Locri. Era il 30 settembre quando arrivò la sentenza nei confronti di Mimmo Lucano per il modello di integrazione della città di Riace. E oggi, come anticipato dal quotidiano Domani, sono state anticipate parte delle 900 pagine della sentenza contro l’ex primo cittadino calabrese. E da lì emerge una verità che sembra non essere in linea con la pena inflitta. Mimmo Lucano, le motivazioni della condanna sul modello Riace Come riporta Vanessa Ricciardi su Domani, il giudice del tribunale di Locri – Fulvio Accurso – ha riconosciuto la buona fede di Mimmo Lucano e la passione che lo ha ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Unaa 13 anni, quasi raddoppiata rispetto alle richiesteProcura di Locri. Era il 30 settembre quando arrivò la sentenza nei confronti diper il modello di integrazionecittà di Riace. E oggi, come anticipato dal quotidiano Domani, sono state anticipate parte delle 900 paginesentenza contro l’ex primo cittadino calabrese. E da lì emerge una verità che sembra non essere in linea con la pena inflitta., lesul modello Riace Come riporta Vanessa Ricciardi su Domani, il giudice del tribunale di Locri – Fulvio Accurso – ha riconosciuto la buona fede die la passione che lo ha ...

