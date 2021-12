Le liti di Natale prima erano sulla politica, ora sul vaccino. Consigli per non tirarsi il cotechino (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per tutta la vita, circa un’ora prima dei pranzi e delle cene di Natale, con la tavola apparecchiata a metà, qualcuno, di solito una madre, spesso una nonna, a volte perfino un bambino già sull’orlo del pianto, ha detto, a bassa voce: però vi prego, stavolta non litigate. sulla politica, è il sottinteso di sempre. La risposta è anch’essa identica negli anni: ma figurati, io, con accento insistito sulla parola io, non ci penso proprio, ed è una risposta totalmente fasulla, che in realtà significa: non aspetto altro. Ci sono stati Natali, anche vicinissimi, con in palio un premio in denaro per chi riusciva ad arrivare alla cena di Santo Stefano (quella in cui si dichiara di voler digiunare e poi alle venti e quindici ci si avventa sugli avanzi del pranzo) senza avere ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per tutta la vita, circa un’oradei pranzi e delle cene di, con la tavola apparecchiata a metà, qualcuno, di solito una madre, spesso una nonna, a volte perfino un bambino già sull’orlo del pianto, ha detto, a bassa voce: però vi prego, stavolta nongate.poca, è il sottinteso di sempre. La risposta è anch’essa identica negli anni: ma figurati, io, con accento insistitoparola io, non ci penso proprio, ed è una risposta totalmente fa, che in realtà significa: non aspetto altro. Ci sono stati Natali, anche vicinissimi, con in palio un premio in denaro per chi riusciva ad arrivare alla cena di Santo Stefano (quella in cui si dichiara di voler digiunare e poi alle venti e quindici ci si avventa sugli avanzi del pranzo) senza avere ...

