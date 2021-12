Le Iene | stasera su Italia1 lo speciale ' Due anni di Covid'

Advertising

Stasera_in_TV : ITALIA 1: (21:18) Le Iene presentano - Covid 19 (Inchieste) #StaseraInTV 17/12/2021 #PrimaSerata #leienepresentano-covid19 - CorrNazionale : Stasera in tv puntata speciale de #LeIene che raccontano “Due anni di #Covid”: su Italia 1 in onda contenuti inedit… - CorriereUmbria : Due anni di Covid, speciale de Le Iene stasera in tv venerdì 17 dicembre. Anticipazioni #covid #televisione #iene… - tvblogit : “Due anni di covid”, stasera lo speciale de Le Iene. Gaetano Pecoraro: “Doveroso continuare a raccontare la pandemi… - SerieTvserie : “Due anni di covid”, stasera lo speciale de Le Iene. Gaetano Pecoraro: “Doveroso continuare a raccontare la pandemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene stasera

su Rai 1 alle 21.25 The Voice Senior Il talent condotto da Antonella Clerici (58) ottiene il gradimento del pubblico con uno share intorno al 19%. Per essere ammessi alle audizioni, i ...Programmi, Fiction e Seriein TV Tra i principali programmiin tv vi segnaliamo: ... in onda dalle 21.20 su Canale 5 Lepresentano - Due anni di Covid , in onda dalle 21.20 su ...Stasera su Italia1 alle 21:20 tornano Le Iene con lo speciale dal titolo Due anni di Covid, con contenuti inediti, interviste, testimonianze. Le Iene tornano stasera su Italia1 in prima serata con una ...Stasera in TV due prime visioni e due classici del cinema. Dalla commedia ai Queen, tutto quello di più interessante in onda per passare la serata sul divano.