Le Iene salutano la Gialappa’s Band? Martedì 21 dicembre potrebbe essere l’ultima puntata con l’iconico trio

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Lesi appresterebbero a vivere una nuova svolta e questa voltapiù storica di quelle che li vede spesso cambiare i conduttori dell’alternanze delle messe in onda dele del venerdì. La trasmissione ha fatto un punto di forza la sua conduzione in continuo cambiamento ma questa volta il cambiamento dovrebbepiù drastico e netto per via delle questioni contrattuali con ladelle voci fuoricampo di svariate trasmissioni sia di Mediaset che della televisione pubblica, sarebbe pronto infatti a salutare per sempre la trasmissione creata da Davide Parenti. Un addio cheaccompagnato anche da quello di Nicola Savino, il vero e ...