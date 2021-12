Le Iene, la Gialappa’s Band lascerà lo show con Nicola Savino: l’ultima puntata (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le Iene, la Gialappa’s Band lascerà lo show televisivo su Italia1 il trio parteciperà allo show per l’ultima volta durante la puntata del 21 Dicembre 2021, il loro futuro sarà altrove e con loro andrà via anche Nicola Savino, il quale non è stato più confermato per il 2022. Il trio della Gialappa’s Band è composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci hanno il loro contratto in scadenza a fine 2021, il loro contratto venne rinnovato nel 2020 dal colosso Mediaset per una stagione e mezzo. Le Iene, la Gialappa’s Band lascerà lo show insieme a Nicola ... Leggi su ck12 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le, lalotelevisivo su Italia1 il trio parteciperà allopervolta durante ladel 21 Dicembre 2021, il loro futuro sarà altrove e con loro andrà via anche, il quale non è stato più confermato per il 2022. Il trio dellaè composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci hanno il loro contratto in scadenza a fine 2021, il loro contratto venne rinnovato nel 2020 dal colosso Mediaset per una stagione e mezzo. Le, laloinsieme a...

