Le Iene – Due anni di Covid: venerdì 17 dicembre in onda su Italia1 il nuovo speciale di Gaetano Pecoraro (Di venerdì 17 dicembre 2021) venerdì 17 dicembre 2021 va in onda un nuovo appuntamento speciale de Le Iene che questa volta affronterà la tematica del Covid-19. A quasi due anni dall’inizio della pandemia, la trasmissione si interroga sullo stato attuale di circolazione del virus, sullo status dei vaccini ed anche su tutto quello che ci potrebbe aspettare da qui al più prossimo futuro. In studio a partire dalle ore 21:20 la conduzione spetta alla iena Gaetano Pecoraro che per un totale di 3 ore lancerà contenuti inediti, interviste, testimonianze ed immagini per trarre un bilancio della situazione attuale quanto di quella in divenire, senza dimenticare le misure atte ad ostacolarlo come il Green Pass o anche le teorie complottiste di chi si ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021)172021 va inunappuntamentode Leche questa volta affronterà la tematica del-19. A quasi duedall’inizio della pandemia, la trasmissione si interroga sullo stato attuale di circolazione del virus, sullo status dei vaccini ed anche su tutto quello che ci potrebbe aspettare da qui al più prossimo futuro. In studio a partire dalle ore 21:20 la conduzione spetta alla ienache per un totale di 3 ore lancerà contenuti inediti, interviste, testimonianze ed immagini per trarre un bilancio della situazione attuale quanto di quella in divenire, senza dimenticare le misure atte ad ostacolarlo come il Green Pass o anche le teorie complottiste di chi si ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : In prima serata su #Italia1 va in onda lo speciale de #LeIene condotto da @gaetanopecoraro “Due anni di Covid”… - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda lo speciale de #LeIene condotto da @gaetanopecoraro “Due anni di Covid” https:/… - CorriereUmbria : Due anni di Covid, speciale de Le Iene stasera in tv venerdì 17 dicembre. Anticipazioni #covid #televisione #iene… - Emycaiazzo22 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda lo speciale de #LeIene condotto da @gaetanopecoraro “Due anni di Covid” https:/… - Affaritaliani : Le Iene, 'Due anni di Covid': lo speciale in prima serata su Italia 1 -