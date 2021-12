Le bollette si potranno pagare in 10 rate dal 2022: pronto un miliardo per le famiglie Bonus tv e Irpef, le novità (Di venerdì 17 dicembre 2021) Manovra, tutti i dettagli. Dal taglio di Irpef e Irap al rifinanziamento, con 68 milioni, del Bonus tv: il governo presenta in Senato un emendamento omnibus che recepisce l'intesa sulle tasse,... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Manovra, tutti i dettagli. Dal taglio die Irap al rifinanziamento, con 68 milioni, deltv: il governo presenta in Senato un emendamento omnibus che recepisce l'intesa sulle tasse,...

