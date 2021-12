Lazio, Marusic: «Momento difficile, ma siamo sulla strada giusta per uscirne» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il difensore della Lazio Marusic ha parlato del Momento difficile che sta vivendo la squadra biancoceleste Adam Marusic ha parlato in vista del match di oggi contro il Genoa, in programma allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate per il match program della società biancoceleste. AVVERSARIO – «Contro il Genoa sarà una partita molto difficile. Bisognerà preparare molto bene la gara per riuscire a metterli in difficoltà fin dai primissimi minuti». Momento difficile – «Ne usciremo solo con il duro lavoro. La strada giusta è quella. Dobbiamo sempre stare concentrati al massimo e avere tanta voglia di vincere e di ripartire dopo gli ultimi risultati negativi». LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU Lazio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il difensore dellaha parlato delche sta vivendo la squadra biancoceleste Adamha parlato in vista del match di oggi contro il Genoa, in programma allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate per il match program della società biancoceleste. AVVERSARIO – «Contro il Genoa sarà una partita molto. Bisognerà preparare molto bene la gara per riuscire a metterli in difficoltà fin dai primissimi minuti».– «Ne usciremo solo con il duro lavoro. Laè quella. Dobbiamo sempre stare concentrati al massimo e avere tanta voglia di vincere e di ripartire dopo gli ultimi risultati negativi». LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU...

