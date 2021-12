Lazio | Immobile salta il Genoa Non è convocato

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’attaccante dellaCironon è statoper la sfida col, in programma tra qualche ora all’Olimpico. Lo staff medico ha fatto di tutto per recuperarlo dopo i problemi gastrointestinali degli ultimi giorni. Nulla di fatto. Forfait ufficiale, dunque. Sarri sceglierà, con tutta probabilità, Felipe Anderson al centro dell’attacco, affiancato da Zaccagni e Pedro. L'articolo ilNapolista.

alle ore 18.30, allo stadio Olimpico contro il Genoa. Non è stato convocato il bomber Immobile a causa dei problemi gastro intestinali avuti nella giornata di ieri. Ciro Immobile non recupera dall'infortunio e non entra nell'elenco dei convocati della Lazio per l'imminente sfida contro il Genoa che apre la diciottesima giornata. Brutta assenza per Sarri, ecco dun ...