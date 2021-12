Lazio, il gesto di Acerbi dopo il gol: 'La gente non sa che succede negli spogliatoi' (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA - Un gol e un'esultanza un po' polemica di Francesco Acerbi . Ha zittito tutti, poi riguadagnato il campo durante Lazio - Genoa e ricominciato a giocare. A Dazn, il difensore è partito proprio da ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA - Un gol e un'esultanza un po' polemica di Francesco. Ha zittito tutti, poi riguadagnato il campo durante- Genoa e ricominciato a giocare. A Dazn, il difensore è partito proprio da ...

Advertising

libandowsky : Il nostro centrale di difesa con un solo gesto ha ricompattato tutti i tifosi della Lazio. Capitano. - laziopress : Lazio-Genoa, Acerbi: “Il gesto dopo il gol? Non me ne frega niente, la gente non sa cosa accade nello spogliatoio”… - CorSport : #Lazio, il gesto di #Acerbi dopo il gol: 'La gente non sa che succede negli spogliatoi' ??? - sportli26181512 : Lazio, il gesto di Acerbi dopo il gol: 'La gente non sa che succede negli spogliatoi': Il difensore, polemico dopo… - pasqualinipatri : Lazio-Genoa, Acerbi: “Il gesto dopo il gol? Non me ne frega niente, la gente non sa cosa accade nello spogliatoio”… -