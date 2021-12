Lazio - Genoa 3 - 1 | le pagelle | Felipe Anderson sempre nel vivo | Acerbi chiude il match e zittisce il pubblico

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioGenoa ?? All'interno l'intervista esclusiva ad Adam #Marusic! Qui per il downlo… - Tele_Nicosia : Tris Lazio all’Olimpico, Genoa ancora ko - genovatoday : VIDEO | Lazio-Genoa 3-1: goal di Pedro, Acerbi, Zaccagni e Melegoni - IoNascoQui : Lazio – Genoa 3-1, Acerbi nel post partita: “Per fortuna che la gente non sa cosa succede nello spogliatoio. Abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Genoa

Il venerdì 17 si rivela molto fortunato per lache, anche se priva di Immobile , liquida senza troppi patemi la praticae dimentica così la brutta sconfitta con il Sassuolo . Le reti, firmate da Pedro al 36', Acerbi al 75' e Zaccagni ...Laha battuto ilper 3 - 1 all'Olimpico nell'anticipo della 18esima giornata di serie A. Di Pedro (36'), Acerbi (75') e Zaccardo i gol biancazzurri. Di Melegoni (86') l'unico gol dei genoani. ...16’ - Possibile tocco di mano in area del Genoa sul tiro di Pedro respinto dalla difesa, timide proteste da parte della Lazio ma Pairetto non ravvisa nulla. 20’ - Pedro si inserisce in area e viene ...SERIE A – I voti ai protagonisti di Genoa-Verona, match della sesta giornata di Serie A che ha visto trionfare gli uomini di Sarri col punteggio di 3-1.