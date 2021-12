Lazio, Felipe Anderson: «Stiamo capendo le richieste del mister» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Felipe Anderson ha parlato nel post partita di Lazio-Genoa, vinta 3-1 dai biancocelesti. Le dichiarazioni del brasiliano Felipe Anderson ha parlato nel post partita di Lazio-Genoa, vinta 3-1 dai biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio. ATTEGGIAMENTO – «Io provo sempre a dare tutto per la squadra. A volte non mi riesce, ma ciò che conta è la squadra e il collettivo. Oggi è stata importante la vittoria». PEDRO – «Lui è stato bravissimo a farsi trovare nel posto giusto. Dargli quel pallone è stato molto facile.» PROGETTO – «Stiamo lavorando da tanto tempo, parliamo con il mister e il suo staff per capire quello che ci chiede. Sapevamo che avevamo iniziato un progetto nuovo, ma ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021)ha parlato nel post partita di-Genoa, vinta 3-1 dai biancocelesti. Le dichiarazioni del brasilianoha parlato nel post partita di-Genoa, vinta 3-1 dai biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni diStyle Radio. ATTEGGIAMENTO – «Io provo sempre a dare tutto per la squadra. A volte non mi riesce, ma ciò che conta è la squadra e il collettivo. Oggi è stata importante la vittoria». PEDRO – «Lui è stato bravissimo a farsi trovare nel posto giusto. Dargli quel pallone è stato molto facile.» PROGETTO – «lavorando da tanto tempo, parliamo con ile il suo staff per capire quello che ci chiede. Sapevamo che avevamo iniziato un progetto nuovo, ma ...

