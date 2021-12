Lazio, c’è un caso Luis Alberto? Lo spagnolo scuro in volto dopo il Genoa (Di sabato 18 dicembre 2021) Ancora mandato in panchina da Maurizio Sarri, Luis Alberto esce scuro in volto dopo il successo sul Genoa nonostante i due assist Continuano i mugugni in casa Lazio per la situazione legata a Luis Alberto, al centro delle voci di mercato per il poco impiego con Maurizio Sarri. Il Mago è entrato dalla panchina contro il Genoa e ha servito due assist ai compagni, poi è uscito dal campo al termine della gara scuro in volto. Sullo spagnolo continuano le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Lazio, per i problemi che sta riscontrando con il nuovo allenatore. Vanno ancora chiariti i motivi del suo atteggiamento a fine gara. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Ancora mandato in panchina da Maurizio Sarri,esceinil successo sulnonostante i due assist Continuano i mugugni in casaper la situazione legata a, al centro delle voci di mercato per il poco impiego con Maurizio Sarri. Il Mago è entrato dalla panchina contro ile ha servito due assist ai compagni, poi è uscito dal campo al termine della garain. Sullocontinuano le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla, per i problemi che sta riscontrando con il nuovo allenatore. Vanno ancora chiariti i motivi del suo atteggiamento a fine gara. L'articolo ...

