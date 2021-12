L’avvoltoio è tornato | la potenza del crimine di Gil Scott-Heron | padre dell' hip hop

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 dicembre 2021) È considerato uno dei padri’hip-hop,a spoken word (la poesia orale, recitata con una performance), e un punto di riferimentoa cultura afroamericana degli anni Settanta: a dieci anni dalla morte, esce in Italia il primo romanzo di Gil(The Vulture). Scritto nel 1970, praticamente in contemporanea col suo pezzo musicale più famoso, The Revolution Will Not Be Televised,(Rogas Edizioni, a cura di Paola Attolino) è una potente crime-fiction ambientata nella New York dei ghetti e dei sobborghi. Qui viene ucciso il giovane John Lee, e dall’omicidio prende avvio una narrazione attraverso quattro voci, quattro personaggi diversi, fra violenze, spaccio di droga, criminalità grande e piccola, per una radiografia profonda e ...