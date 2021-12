Lavoro | Provenzano | ' su delocalizzazioni nuova organizzazione Mise | sì a tavoli di filiera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Oggi non siamo solo qui per discutere die delle norme contro le, questo è il momento di agire e provare a raggiungere primo risultato" facendo uscire "la normativa di urgenza del governo dal cono d'ombra e riuscire a dare una risposta immediata". Così il vicesegretario del Pd, Peppe, all'Agorà sullein corso a Genova con Enrico Letta, Andrea Orlando, la grillina Alessandra Todde, Pier Luigi Bersani di Art.1 tra gli altri.ricorda la tante "chiusure repentine e brutali" che ci siano state in questo periodo. "La normativa così come la conosciamo non basta" e, sottolinea, va anche spezzata "l'ipocrisia di che a parole si dice solidale con i lavoratori e poi si oppone alla normativa di urgenza". Che è ...