Lavoro | Letta | ' da Ue messaggi rivoluzionari | tocca anche a Italia'

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Da Bruxelles stanno arrivando scelte molto importanti sul" come il contratto sui riders e "la formazione lungo tutta la vita", "stanno arrivandodall'Europa nel campo deled è tempo cheinsi facciano passi avanti, come lo è quello sulle delocalizzazioni". Così Enricoall'Agorà sulle delocalizzazioni. "Il Pd è impegnato a fondo in questo campo e il nostro ministro Orlando sta facendo un ottimo".

"Perché Berlusconi no? Se avesse i numeri,non potrebbe mettere dei veti" A inizio autunno i ... Tutti gli italiani a prescindere dal loropagheranno fra i cento e i mille euro di tasse in ..."A differenza diche dice 'si va bene tutti ma Berlusconi no' io mi siederò al tavolo ... Tutti gli italiani a prescindere dal loropagheranno fra i 100 e i mille euro di tasse in meno l'...Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Da Bruxelles stanno arrivando scelte molto importanti sul lavoro" come il contratto sui riders e "la formazione lungo tutta la vita", "stanno arrivando messaggi rivoluzion ...Roma, 17 dic. "Intervenire sulle delocalizzazioni significa dare valore al lavoro e ai territori, sapendo che nel tempo della globalizzazione è fondamentale che ...