Lavoro | Bersani | ' piattaforma nuova per rilanciare sinistra politica'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Bisogna avere una piattaforma che ci faccia riconnettere con le prospettive del mondo del Lavoro". Così Pier Luigi Bersani di Art.1 all'Agorà sulle delocalizzazioni in corso a Genova. "Se noi vogliamo rilanciare la sinistra politica non possiamo non partire da una piattaforma nuova sui temi del Lavoro che va ricomposto e qui la piattaforma" deve stare "su un certo numeri di leggi: legge sulla contrattazione e rappresentanza anche per mettere mano alla questione salariale che è micidiale e per ricompattare un Lavoro si sta frammentando. E poi parità salariale uomo-donna, formazione obbligatoria nei contratti a cominciare da un rifacimento del meccanismo d'ingresso al ...

