Latina, raccolta doni per i senzatetto: come fare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Latina – Il Comune di Latina, Assessorato al Welfare, ha organizzato una raccolta doni per le persone senza dimora. Chiunque vorrà contribuire, potrà lasciare sciarpe, cappelli, guanti, prodotti per l'igiene personale e coperte nei centri di accoglienza del Comune di Latina. La raccolta avverrà dal 20 al 23 dicembre presso il Centro di Accoglienza Notturno di Via Aspromonte e presso il Centro di Accoglienza Emergenza Freddo di Viale XXIV Maggio n. 48, dalle ore 20 alle ore 22. Se si desidera si può lasciare nel pacco anche un pensiero scritto di buon augurio o un disegno.

