L’Atalanta e il gol di Miranchuk. Il sogno del prof. Caudano diventa realtà, col grido di Corbani e un regalo da fare (Di venerdì 17 dicembre 2021) P rimo pomeriggio d’inverno. Il sogno lo ha determinato più che mai ad andare a fare shopping per Eltaf, ma, prima ancora che nei negozi per giaccone e maglioni, ha deciso che acquisterà in internet. Accende il pc e, felice … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 17 dicembre 2021) P rimo pomeriggio d’inverno. Illo ha determinato più che mai ad andare ashopping per Eltaf, ma, prima ancora che nei negozi per giaccone e maglioni, ha deciso che acquisterà in internet. Accende il pc e, felice …

Advertising

romanewseu : Il digiuno di gol in campionato di Zaniolo dura da 515 giorni, la Roma punta su di lui per l’Atalanta… - andremac83 : @il_trep @Vatenerazzurro1 Abbiamo il miglior attacco della serie A con 43 gol fatti,6 in più del secondo attacco co… - Grandebuio00 : @dello__98 @Lucaa_0101 In fase di possesso vuoldire fare 50 cross di cui mezzo giusto? Delle palle lunghe ce ne fac… - bergomifabio : MILAN-NAPOLI, ATALANTA-ROMA E L’INTER A SALERNO. COL VETERANO PER GOL, F... - GiacomoGiusti : @gippu1 Non sottovaluterei anche il bilancio di 0 gol fatti e 13 subiti contro Milan, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta… -