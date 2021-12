L’arte come ultimo atto sciamanico (Di sabato 18 dicembre 2021) Avevo diciannove anni quando a Vienna mi trovai davanti ai quadri di Bruegel. Riconobbi immediatamente le molte minuscole figure dell’incendio della mia infanzia. (…). Provai per essi un’attrazione straordinaria e andavo a rivederli ogni giorno. La parte della mia vita cominciata con quell’incendio proseguiva immediatamente in quei quadri, come se nel frattempo non fossero passati quindici anni. Così Bruegel è diventato per me il pittore più importante di tutti, ma non l’ho acquisito, come tante altre cose più tardi, con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 18 dicembre 2021) Avevo diciannove anni quando a Vienna mi trovai davanti ai quadri di Bruegel. Riconobbi immediatamente le molte minuscole figure dell’incendio della mia infanzia. (…). Provai per essi un’attrazione straordinaria e andavo a rivederli ogni giorno. La parte della mia vita cominciata con quell’incendio proseguiva immediatamente in quei quadri,se nel frattempo non fossero passati quindici anni. Così Bruegel è diventato per me il pittore più importante di tutti, ma non l’ho acquisito,tante altre cose più tardi, con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RaiCultura : 'Questa collezione racconta come in questa città si è pensato di rendere pubbliche le opere d'arte, come l'arte è s… - RJIervolino : Un capolavoro che tocca perfettamente anima e cuore. Una storia raccontata come meglio non si poteva. Paolo Sorrent… - feros3161 : RT @Failbetter6: Che tutto l'indotto del turismo delle città d'arte e' in scatafascio, che aumentano lavori a stipendi ridicoli o contratto… - Misurelli77 : RT @Failbetter6: Che tutto l'indotto del turismo delle città d'arte e' in scatafascio, che aumentano lavori a stipendi ridicoli o contratto… - Failbetter6 : Che tutto l'indotto del turismo delle città d'arte e' in scatafascio, che aumentano lavori a stipendi ridicoli o co… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arte come Giacomo Zaganelli alla Biennale della Tailandia Artribune