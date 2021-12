L'appello di Biden: 'Inverno di malattia grave e morte per i non vaccinati, importante ricevere la dose' (Di venerdì 17 dicembre 2021) La situazione con questa quarta ondata sta diventano difficile e le tante certezze e speranze che avevamo guadagnato con il vaccino stanno venendo meno. E anche il Presidente degli Stati Uniti ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 dicembre 2021) La situazione con questa quarta ondata sta diventano difficile e le tante certezze e speranze che avevamo guadagnato con il vaccino stanno venendo meno. E anche il Presidente degli Stati Uniti ...

Advertising

difesapopolo : Usa, l'appello di Biden: vaccinatevi e fate il richiamo - greenpassnews : La corte d'appello nega la richiesta dell'amministratore di Biden di abbandonare la politica del 'rimanere in Messi… - AglioVestito : RT @Graziel65255465: dalla 5° e ha negato la richiesta da della Casa Bianca di trasferire il caso a una corte più favorevole a Biden oppure… - Graziel65255465 : dalla 5° e ha negato la richiesta da della Casa Bianca di trasferire il caso a una corte più favorevole a Biden opp… - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: Quattordici senatori repubblicani in aiuto di Biden per alzare il tetto della spesa pubblica. La Corte D’Appello respi… -