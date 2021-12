Land Rover Discovery Sport e Evoque | gli aggiornamenti per il 2022

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Novità per il dinamico duo died, che si rinnovano per il. Il prezzo parte da 40.455 euro pere da 41.155 euro per. Arriva il turbo ...

Novità per il dinamico duo di, Discovery Sport ed Evoque , che si rinnovano per il 2022 . Il prezzo parte da 40.455 euro per Discovery Sport e da 41.155 euro per Evoque. Arriva il turbo da 290 cavalli Un nuovo motore,...... ammirando l'immutato fascino nel tempo della E - Type, è stata la piacevole occasione per confermare le straordinarie radici del nostro brand - ha commentato Marco Santucci, CEO di Jaguar...Annuncio vendita Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 150 CV 5p. HSE Dynamic usata del 2017 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...A listino le serie speciali Sport Black e Urban Edition. Novità anche nella gamma della Evoque, che aggiunge la serie speciale Bronze Collection ...