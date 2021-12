Lampedusa | si capovolge barcone | muore donna in viaggio col figlio Sindaco | Tragedia evitabile

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sei sbarchi nelle ultime 24 ore a, per un totale di quasi 500 persone trasferite all'interno dell'hotspot. Nella notte durante un soccorso in mare a largo dell'isola, una imbarcazione a bordo della quale erano i migranti si è capovolta

