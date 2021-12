Ladro di pneumatici condannato 12 anni dopo | scoperto grazie all’esame del “Dna delle sue feci”

Advertising

Gazzettino : Razzia di pneumatici: ladro incastrato dopo 12 anni dalle feci lasciate sul posto -

... scoperto dal DNAdefeca sul luogo del furto, il test del DNA porta all'arresto Il 9 dicembre 2009 in una stabilimento di Occhiobello era stato compiuto un furto didell'ammontare ...... e glimolto ingombranti. L'ultima moda che sta spopolando in Italia in fatto di microdelinquenza è il furto di marmitte catalitiche. Rapido e indolore (per il), in pochi minuti ci ...Esaminando il Dna di feci rinvenute sul posto le autorità hanno scoperto e condannato un ladro di pneumatici per un colpo messo a segno nel 2009 ...Defeca sul luogo del furto è viene incastrato dall'esame del DNA, la disavventura di un ladro originario di Foggia.