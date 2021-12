La Wagner e il modello-Putin sono riproducibili in altri Paesi?

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’accordo tra il governo di transizione maliano e i contractor russi delGroup serve per garantire sicurezza nel Paese del Sahel, ed è visto dagli Stati Uniti e dall’Unione europea come uno dei paradigmi dei rischi che la Russia di Vladimirrappresenta. In termini pratici, i golpisti di Bamako hanno scelto di affidare la propria sicurezza – contro gruppi armati di vario genere, jihadisti e criminali, che si muovono in Mali – a una società privata. E nel farlo hanno rinunciato a un rinforzo della missione onusiana Minusma, previsto e proposto, e non hanno chiesto qualcosa di simile agli europei che si muovono in Mali con la Task Force Takuba. Di più: hanno stretto un accordo con lapagando dieci milioni di dollari al mese rinunciando a un’assistenza che Onu (Usa e Ue) proponevano gratis; in Mali, un Paese tra i 25 ...