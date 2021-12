La Vita davanti a Sé di Silvio Orlando (Furioso teatralmente parlando) debutta al Teatro Mercadante (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sogno, speranza e compassione. O forse tutte e tre le cose insieme. Dal testo cult francese degli anni ’70 di Roman Gary “La Vita davanti a sé”, riduzione e regia di Silvio Orlando al Teatro Mercadante, commuove. Leonesse, spregiudicati e spietate leggi della giungla per sopravvivere in un babele di culture, religioni, trashume e stili di Vita. È la storia di Momó, un bambino arabo di 10 anni, che vive con Madama Rosa, anziana prostitute ebrea nel quartiere multietnico di Belleville. Il nome, in contrasto con la più squallida delle periferie. E mise en scene d’impatto che si rifà agli apocalittici Pilastri della Saggezza di Kiefer. Applausi. Madame Rosa ha la corteccia della vecchia quercia inspessita dalla durezza della Vita. Testo attuale più che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sogno, speranza e compassione. O forse tutte e tre le cose insieme. Dal testo cult francese degli anni ’70 di Roman Gary “Laa sé”, riduzione e regia dial, commuove. Leonesse, spregiudicati e spietate leggi della giungla per sopravvivere in un babele di culture, religioni, trashume e stili di. È la storia di Momó, un bambino arabo di 10 anni, che vive con Madama Rosa, anziana prostitute ebrea nel quartiere multietnico di Belleville. Il nome, in contrasto con la più squallida delle periferie. E mise en scene d’impatto che si rifà agli apocalittici Pilastri della Saggezza di Kiefer. Applausi. Madame Rosa ha la corteccia della vecchia quercia inspessita dalla durezza della. Testo attuale più che ...

