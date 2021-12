La variante Omicron dilaga. Ma nell’Ue ognuno pensa a sé. Il Consiglio in pressing per misure condivise, l’Italia però conferma la stretta sugli arrivi dall’estero (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Uno tsunami di contagi” covid l’ha definito l’Organizzazione mondiale della sanità. In effetti in questi giorni non se la passa bene nessun Paese. La questione del coordinamento e dell’informazione su quanto i governi via via decidono per fronteggiare il contagio del Covid variante Omicron è emersa subito nella riunione del Consiglio europeo e fa discutere ancora la scelta italiana di procedere al test (anche rapido) per chi entra nel territorio nazionale pur se vaccinato. Scelta non comunicata a Bruxelles nei tempi previsti (48 ore). Quantomeno da parte italiana c’è stata una sottovalutazione della gestione ‘comunicativa’ nelle relazioni con Bruxelles: la Commissione, guidata da Ursula von der Leyen, dal canto suo è stata informata a decisione presa, ma è senz’altro eccessivo parlare di tensione nei rapporti Bruxelles/Roma, tanto più ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Uno tsunami di contagi” covid l’ha definito l’Organizzazione mondiale della sanità. In effetti in questi giorni non se la passa bene nessun Paese. La questione del coordinamento e dell’informazione su quanto i governi via via decidono per fronteggiare il contagio del Covidè emersa subito nella riunione deleuropeo e fa discutere ancora la scelta italiana di procedere al test (anche rapido) per chi entra nel territorio nazionale pur se vaccinato. Scelta non comunicata a Bruxelles nei tempi previsti (48 ore). Quantomeno da parte italiana c’è stata una sottovalutazione della gestione ‘comunicativa’ nelle relazioni con Bruxelles: la Commissione, guidata da Ursula von der Leyen, dal canto suo è stata informata a decisione presa, ma è senz’altro eccessivo parlare di tensione nei rapporti Bruxelles/Roma, tanto più ...

