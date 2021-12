La UEFA contro il Mondiale biennale: «Effetti economici negativi» (Di venerdì 17 dicembre 2021) La UEFA ha diramato un comunicato ufficiale opponendosi al progetto del Mondiale biennale Attraverso un comunicato ufficiale, la UEFA ha dichiarato la sua contrarietà al progetto del Mondiale biennale. IL COMUNICATO – «Uno studio indipendente condotto dalla rinomata società di consulenza Oliver & Ohlbaum su richiesta della UEFA, valuta l’impatto economico che una Coppa del Mondo biennale e un nuovo Calendario Internazionale delle Partite, sia per il calcio maschile che per quello femminile, progettati secondo il progetto presentato dalla FIFA avrebbe sulle associazioni nazionali europee. I risultati allarmanti del rapporto, che sollevano forti preoccupazioni sulla sostenibilità del piano per le associazioni europee, si aggiungono a diverse ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Laha diramato un comunicato ufficiale opponendosi al progetto delAttraverso un comunicato ufficiale, laha dichiarato la sua contrarietà al progetto del. IL COMUNICATO – «Uno studio indipendente condotto dalla rinomata società di consulenza Oliver & Ohlbaum su richiesta della, valuta l’impatto economico che una Coppa del Mondoe un nuovo Calendario Internazionale delle Partite, sia per il calcio maschile che per quello femminile, progettati secondo il progetto presentato dalla FIFA avrebbe sulle associazioni nazionali europee. I risultati allarmanti del rapporto, che sollevano forti preoccupazioni sulla sostenibilità del piano per le associazioni europee, si aggiungono a diverse ...

