La Traviata e il blues di Violetta

(Di venerdì 17 dicembre 2021) di Olga Chieffi “Non bisogna esagerare – scriveva Verdi – nella smania di voler ogni cosa perfetta, perché si corre il pericolo di compiere ben poco, o di non compier nulla”. Larappresentata mercoledì sera nel nostro massimo, con molta cura e sfarzo, ci ha procurato una ricaduta del nostro inguaribile male: le pagine di quest’opera non ingialliscono mai e più forte penetra in noi e affonda il loro profumo nella memoria. Quando la stagione teatrale è nel suo pieno sviluppo, il critico è come il somarello che, sotto la frusta trotta col suo taccuino da uno spettacolo all’altro, industriandosi di comporre una frase, di definire un ricordo, di masticare una recensione. Ma durante un’opera come La, non resta più altro da fare che scrivere qualche battuta, poiché è la musica di Verdi che il pubblico va comunque ad applaudire, comunque sia ...

