La terza dose non sarà l’ultima | Fauci | «Possibile che il vaccino anti Covid diventi stagionale»

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’immunologo e chief medical advisor della Casa Bianca Anthonyha ribadito a Skytg24 l’ipotesi che ilpossa diventare. La, dunque, potrebbe non essere. «Speriamo di non dover vaccinare le persone continuamente, ma dobbiamo lasciare aperta la possibilità cherichiesto di fare un, non lo sappiamo per certo adesso. Dobbiamo aspettare e vedere cosarichiesto nei prossimi mesi», ha detto. In merito ai richiami ha spiegato che è«che possa servire una quartama spero che non succeda, che otteniamo un livello di durata della protezione che vada al di là dei ...

Advertising

La7tv : #lariachetira Duro scontro tra l'europarlamentare @ladyonorato e il virologo @preglias: 'Evidente che anche con la… - Adnkronos : Variante #Omicron, Fauci: '#Terzadose #vaccino può durare più di 6 mesi'. - ilfoglio_it : Per Matteo Renzi si dovrebbero anticipare i tempi della terza dose, rendendo possibile accedere al booster dopo 5 m… - EricrapErikrap : RT @ADYFRAIASANJUST: MINE VAGANTI. Nel mio palazzo tutti con terza dose si stanno ammalando di covid a casa con febbre a 39. Giravano tutti… - NessunaCorrelaz : #NessunaCorrelazione 17.12.21 - Torino 4gg Dopo???? Torino, anziana muore 4 giorni dopo la terza dose: nessun lega… -

Ultime Notizie dalla rete : terza dose

il Resto del Carlino

"Non possiamo escludere un richiamo annuale" Ladel vaccino covid potrebbe offrire una protezione ben più duratura di 6 mesi in quadro caratterizzato dalla contagiosa variante Omicron. Non si può escludere, però, che sia necessario un ...L'immunologo e chief medical advisor della Casa Bianca Anthony Fauci ha ribadito a Skytg24 l'ipotesi che il vaccino anti - Covid possa diventare stagionale. La, dunque, potrebbe non essere l'ultima. "Speriamo di non dover vaccinare le persone continuamente, ma dobbiamo lasciare aperta la possibilità che sarà richiesto di fare un vaccino stagionale,...Il direttore di Pfizer sposta in là la previsione della fine della pandemia di Covid-19: quando l'incubo potrebbe volgere al termine ...Aumenta circolazione di Omicron. Rezza: evitare grandi aggregazioni, mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza ed effettuare la dose di richiamo di vaccino per aumentare la nostra protezione ...