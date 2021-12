La tentazione è ridurre la durata del green pass Ma c' è l' ostacolo Ue

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sarà un Natale in giallo per gli abitanti di cinque regioni e due province autonome. Mentre la curva del contagio sale ancora, con oltre 28mila casi nelle ultime 24 ore - come dato assoluto il più alto del 2021 - il ministro Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza per il cambio di colore di Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento. Queste zone si aggiungono alla lista delle aree più a rischio Covid, nella quale finora comparivano Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano e Calabria. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, lo ha ricordato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, i casi sono numericamente simili, ma i ricoveri e i decessi di molto inferiori. Grazie al vaccino. La terza dose - è il messaggio che manda - è quanto mai necessaria. E prende piede l’idea diladel...

Nient'altro che questo', ha detto Guido Rasi, consulente scientifico del commissario Figliuolo, che ha anche proposto di ancora la durata della certificazione verde. 'Dopo 5 mesi il Green pass...