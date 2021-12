La tanto celebrata epopea del Pci è anche la storia di una lunga lotta contro il populismo | non sempre vinta

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Nell’abbondantissima produzione editoriale che per l’intero 2021 ha celebrato il centenario del Pci, confermando un’egemonia che almeno in libreria sembra ancora inscalfibile, sarebbe un peccato perdersi il bel libro fotografico «In movimento e in posa – album dei comunisti italiani» (Fondazione Gramsci – Marsilio), a cura di Marco Delogu e Francesco Giasi. Per l’occasione, l’altro ieri,la vecchia sede di via delle Botteghe Oscure, in un certo senso, ha riaperto i battenti, almeno per un giorno, ospitando la presentazione del volume nell’atrio disegnato da Giò Pomodoro, in cui ancora campeggiano la bandiera della Comune di Parigi e il busto di Gramsci. Giustamente, la prima foto che si incontra nel libro è quella di Amadeo Bordiga, da cui inizia ladel partito ripercorsa per sommi capi ma senza reticenze nell’introduzione. Il fondatore e ...