La Soel Benevento ospita Scafati | Musco | “Daremo il massimo”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLatorna sul parquet del Pala Parente per la terza giornata di ritorno del campionato di serie B femminile. Le sannite ospiterannonel match in programma domani alle ore 20, il primo nel Sannio dopo un lungo digiuno. Reduci dal ko esterno dello scorso weekend contro Cercola, le ragazze di coach Giuliosono attese da un impegno reso ancor più complicato dalla perdurante emergenza: “Ci stiamo gradualmente riprendendo da una situazione che ci ha messo in ginocchio. Gli allenamenti procedono a corrente alternata, la fase è di quelle delicate e speriamo di chiudere l’anno il prima possibile e nel migliore dei modi”, dichiara il tecnico facendo riferimento ai contagi registrati all’interno del gruppo squadra nel mese di novembre. L’ultimo impegno non ha riservato gioie ...

