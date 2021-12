La sentenza dei giudici sul caso Eitan: 'Che il tutore legale del bambino sia un professionista esterno e non la zia' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo essere sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e successivamente rapito dal nonno Shmuel Peleg, lo scorso 3 dicembre il bambino è tornato in Italia: ora si cerca un tutore per il piccolo Eitan. ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo essere sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e successivamente rapito dal nonno Shmuel Peleg, lo scorso 3 dicembre ilè tornato in Italia: ora si cerca unper il piccolo. ...

